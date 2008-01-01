|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|12-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2019
|Казахстан (U-17)-2
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3
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2
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|265
|3 (3)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2019/20 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
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|3 (4)
|Международный юношеский (U-17) турнир "Кубок Развития УЕФА". Беларусь-2021
|Казахстан (U-17)
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3
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1
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|169
|2 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Кайрат-Жастар (фарм)
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|5 (12)
|Товарищеские матчи 2022
|Казахстан (U-18)
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2
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|180
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Кайрат-Жастар (мол)
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3
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|181
|3 (14)