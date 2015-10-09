Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 15:49
 

В России отметили исторический подвиг "Кайрата" в Лиге чемпионов

  Комментарии

В России отметили исторический подвиг "Кайрата" в Лиге чемпионов

Поделиться

Российский сайт "Футбол на Куличках" разобрал матч между "Копенгагеном" и "Кайратом" в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Копенгагене и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Минимальное поражение и слабый первый тайм

"Кайрат" потерпел в Лиге чемпионов второе минимальное поражение подряд. И если в поединке с "Интером" алматинцам, казалось, не на что было рассчитывать, то в Копенгагене чемпион Казахстана рассчитывал зацепиться за очки. Ведь "львы" к пятому туру также набрали всего один балл. Однако хозяева сумели добиться положительного результата. "Кайрат" не лучшим образом провёл первый тайм. "Копенгаген" вполне мог оформить себе приличный задел уже к перерыву, но Темирлан Анарбеков пропустил лишь однажды – от Виктора Дадасона на 26-й минуте. Гости же отметились лишь одним опасным моментом после розыгрыша стандарта.

После перерыва у алматинцев стало больше получаться впереди. На 52-й минуте Еркин Тапалов едва не сравнял счёт, но его удар приняла на себя перекладина. Однако вскоре хозяева заработали пенальти, и его уверенно реализовал Джордан Ларссон. А через некоторое время настырный Роберт довёл дело до разгрома.

Поздний рывок "Кайрата"

Казалось, всё в этом матче уже ясно, но так не думали гости. На 81-й минуте Дастан Сатпаев обокрал голкипера хозяев и поразил пустые ворота. Это вдохновило гостей на подвиги. Они создали ещё несколько моментов, и на исходе основного времени вышедший на замену Олжас Байбек сократил отставание в счёте до минимума. Но победу "Копенгаген" всё-таки удержал.

"Кайрат" впервые провёл два мяча в одном матче в Лиге чемпионов, но этого не хватило ему даже для ничейного результата. Алматинцы идут предпоследними в общей турнирной таблице, "Копенгаген" же взлетел на двадцать девятое место", - пишет ФНК.

Следующие матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов:

🔹 9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (20:30)
🔹 20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (20:30)
🔹 29 января: "Арсенал" - "Кайрат" (01:00)

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 5 5 0 0 14-1 15
2 ПСЖ 5 4 0 1 19-8 12
3 Бавария 5 4 0 1 15-6 12
4 Интер 5 4 0 1 12-3 12
5 Реал М 5 4 0 1 12-5 12
6 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
7 Челси 5 3 1 1 12-6 10
8 Спортинг Л 5 3 1 1 11-5 10
9 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
10 Аталанта 5 3 1 1 6-5 10
11 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
12 Атлетико М 5 3 0 2 12-10 9
13 Ливерпуль 5 3 0 2 10-8 9
14 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
15 ПСВ Эйндховен 5 2 2 1 13-8 8
16 Тоттенхэм Хотспур 5 2 2 1 10-7 8
17 Байер 5 2 2 1 8-10 8
18 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
19 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
20 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
21 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
22 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
23 Монако ФК 5 1 3 1 6-8 6
24 Пафос 5 1 3 1 4-7 6
25 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
26 Брюгге 5 1 1 3 8-13 4
27 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
28 Копенгаген 5 1 1 3 7-14 4
29 Айнтрахт Фр 5 1 1 3 7-14 4
30 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
31 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
32 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
33 Олимпиакос 5 0 2 3 5-13 2
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 5 0 1 4 4-14 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

