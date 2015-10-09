В России отметили исторический подвиг "Кайрата" в Лиге чемпионов

Российский сайт "Футбол на Куличках" разобрал матч между "Копенгагеном" и "Кайратом" в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Копенгагене и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Минимальное поражение и слабый первый тайм

"Кайрат" потерпел в Лиге чемпионов второе минимальное поражение подряд. И если в поединке с "Интером" алматинцам, казалось, не на что было рассчитывать, то в Копенгагене чемпион Казахстана рассчитывал зацепиться за очки. Ведь "львы" к пятому туру также набрали всего один балл. Однако хозяева сумели добиться положительного результата. "Кайрат" не лучшим образом провёл первый тайм. "Копенгаген" вполне мог оформить себе приличный задел уже к перерыву, но Темирлан Анарбеков пропустил лишь однажды – от Виктора Дадасона на 26-й минуте. Гости же отметились лишь одним опасным моментом после розыгрыша стандарта.

После перерыва у алматинцев стало больше получаться впереди. На 52-й минуте Еркин Тапалов едва не сравнял счёт, но его удар приняла на себя перекладина. Однако вскоре хозяева заработали пенальти, и его уверенно реализовал Джордан Ларссон. А через некоторое время настырный Роберт довёл дело до разгрома.

Поздний рывок "Кайрата"

Казалось, всё в этом матче уже ясно, но так не думали гости. На 81-й минуте Дастан Сатпаев обокрал голкипера хозяев и поразил пустые ворота. Это вдохновило гостей на подвиги. Они создали ещё несколько моментов, и на исходе основного времени вышедший на замену Олжас Байбек сократил отставание в счёте до минимума. Но победу "Копенгаген" всё-таки удержал.

"Кайрат" впервые провёл два мяча в одном матче в Лиге чемпионов, но этого не хватило ему даже для ничейного результата. Алматинцы идут предпоследними в общей турнирной таблице, "Копенгаген" же взлетел на двадцать девятое место", - пишет ФНК.

Следующие матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов:

🔹 9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (20:30)

🔹 20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (20:30)

🔹 29 января: "Арсенал" - "Кайрат" (01:00)