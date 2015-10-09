Пятью голами обернулся матч "Копенгаген" - "Кайрат" в Лиге чемпионов ©

Завершился матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором датский "Копенгаген" принимал алматинский "Кайрат", сообщают Vesti.kz.

Встреча состоялась на стадионе "Паркен" в Копенгагене (Дания) и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Первыми счёт в матче открыли хозяева. На 26-й минуте Виктор Дадасон вывел "Копенгаген" вперёд.

На 59-й минуте Джордан Ларссон реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев. А на 73-й минуте Роберт довёл счёт до крупного.

На 81-й минуте "Кайрат" отыграл один мяч. Дастан Сатпаев забил исторический гол.

На 90-й минуте Олжас Байбек сократил отставание до минимума, однако на большее алматинский клуб не хватило.

Для "Кайрата" это поражение стало четвёртым в общем этапе Лиги чемпионов. "Копенгаген" же одержал первую победу.

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

🔹9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)

🔹20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)

🔹29 января: "Арсенал" - "Кайрат" (в 01:00)

