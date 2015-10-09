Зидан оказался среди кандидатов топ‑клуба после разгрома в ЛЧ

"Ливерпуль" оказался под серьёзным давлением после поражения ПСВ (1:4) в Лиге чемпионов. Оно стало восьмым в последних 11 матчах и третьим подряд с разницей в три гола. Для действующего чемпиона премьер‑лиги это крайне неприятная серия, передают Vesti.kz со ссылкой на источник.

Будущее Арне Слота под вопросом

Главный тренер Арне Слот вряд ли будет уволен сейчас: титул предыдущего сезона даёт ему дополнительное время на исправление ситуации. Однако "красным" необходимо возвращать победные результаты, начиная с матча против "Вест Хэма" в Лондоне в субботу. Если "Ливерпуль" проиграет, то руководству придётся принимать решение о будущем тренера. В числе возможных кандидатов на пост наставника упоминаются Хаби Алонсо, Юрген Клопп, Оливер Гласнер и Андони Ираола.

Зидан среди неожиданных вариантов

Одним из неожиданных вариантов называют Зинедина Зидана. Легендарный француз заявлял, что вернётся к тренерской работе очень скоро. Он высоко отзывался о "Ливерпуле" ещё в 2021 году: "Это полноценная команда. Да, три форварда хороши, но главное - сильный коллектив".

Маловероятное назначение в ближайшее время

Однако маловероятно, что Зидан станет наставником "Ливерпуля" в ближайшее время. Француз ждёт, пока Дидье Дешам покинет пост главного тренера сборной Франции после чемпионата мира 2026 года. Бывший партнёр Зидана по сборной, Тьерри Анри, также подтвердил, что французский тренер рассчитывает на работу именно в национальной сборной.

Отметим, что Зидан тренировал только "Реал" в период 2016–2018 и 2019–2021 годов. С мадридским клубом он выигрывал Лигу чемпионов УЕФА (2015/16, 2016/17, 2017/18), чемпионат Испании (2016/17, 2019/20) и Суперкубок страны (2017, 2019/20), а также становился победителем клубного чемпионата мира (2016, 2017).