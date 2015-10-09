Разгром случился в матче "Ливерпуля" в Лиге чемпионов с 5 голами

Английский "Ливерпуль" уступил нидерландскому ПСВ в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Уже на шестой минуте Иван Перишич реализовал пенальти и открыл счёт в пользу гостей. Но "красные" быстро ответили — на 16-й минуте Доминик Собослаи точным ударом восстановил равновесие. После перерыва ПСВ снова перехватил инициативу: Гус Тиль на 56-й минуте вогнал мяч в сетку, вернув красно-белым лидерство. На 73-й минуте Коухаиб Дриош развил успех, а уже в компенсированное время оформил дубль, окончательно похоронив надежды хозяев — 1:4.

По итогам матча "Ливерпуль" с девятью очками остаётся в середине сводной таблицы Лиги чемпионов. ПСВ, имея восемь очков, расположился неподалёку.

В следующем туре "красные" 9 декабря отправятся в Милан на дуэль с "Интером", а ПСВ в тот же день примет в Эйндховене мадридский "Атлетико".