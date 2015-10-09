"Кайрат" узнал хорошие новости перед матчем с "Олимпиакосом" в Лиге чемпионов

В шестом туре общего этапа Лиги чемпионов "Кайрат" в Астане сыграет с греческим "Олимпиакосом". Накануне обе команды провели сложные матчи, в которых потерпели минимальные поражения. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о проблемах греков с травмированными игроками.

Если "Кайрат" в пятом туре проиграл в гостях "Копенгагену" (2:3), то "Олимпиакос" дома уступил "Реалу" (3:4). Встреча в Греции ознаменовалась не только покером Килиана Мбаппе, но и тремя травмами в составе хозяев.

Экс-игрок сборной Португалии может не сыграть с "Кайратом"?

Уже на 28-й минуте, при счёте 1:2, был заменён 30-летний португальский полузащитник Чикинью. Он же и стал автором первого гола в этом матче на восьмой минуте. К сожалению для "Олимпиакоса", Чикинью был не в состоянии доиграть встречу до конца.

"Сначала мы были удивлены, что ему пришлось уйти с поля так рано... Надеемся, что ничего серьёзного. Нечто подобное произошло с ним в Барселоне, и это оказалось несерьёзным. Надеемся, что и сейчас будет то же самое", - сказал после игры тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар.

Месяц назад, в матче "Барселона" - "Олимпиакос", действительно был похожий эпизод. Чикинью попросил замену уже на 31-й минуте матча. В этом сезоне португалец выходил в старте в каждой игре общего этапа - на его счету гол и ассист.

"Атакующий полузащитник ещё не забил ни одного гола в этом сезоне за "Олимпиакос" в Лиге чемпионов и надеется восстановиться до матча против "Кайрата" 9 декабря. Если он пропустит несколько матчей из-за травмы, Габриэл Стрефецца, вероятно, будет играть более важную роль в атаке греческой команды", - пишет сайт Rotowire.

Покинул поле из-за травмы и другой португальский футболист - 30-летний экс-вингер сборной(в 2020 году провёл единственную игру на международном уровне). На 71-й минуте он получил повреждение.

Поденсе тоже выходил на поле с первых минут во всех пяти матчах общего этапа Лиги чемпионов. Но результативными действиями не отметился.

Также ближе к середине второго тайма тренерскому штабу пришлось оперативно менять 23-летнего итальянского защитника. Пока неясно, насколько серьёзную травму получил игрок. Об этом нигде не сообщалось.

До игры с "Кайратом" ещё 12 дней. Возможно, что степень травмы не столь тяжёлая, и что итальянец успеет вернуться в строй.

Напомним, что потери в составе будут и у "Кайрата". Офри Арад не помогут казахстанскому клубу в последнем матче календарного года.

