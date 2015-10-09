Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
"Кайрат" узнал хорошие новости перед матчем с "Олимпиакосом" в Лиге чемпионов

"Кайрат" узнал хорошие новости перед матчем с "Олимпиакосом" в Лиге чемпионов Футболисты "Кайрата" после матча с "Пафосом". Фото: ФК "Кайрат"/Данияр Ахметов©

В шестом туре общего этапа Лиги чемпионов "Кайрат" в Астане сыграет с греческим "Олимпиакосом". Накануне обе команды провели сложные матчи, в которых потерпели минимальные поражения. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о проблемах греков с травмированными игроками.

Если "Кайрат" в пятом туре проиграл в гостях "Копенгагену" (2:3), то "Олимпиакос" дома уступил "Реалу" (3:4). Встреча в Греции ознаменовалась не только покером Килиана Мбаппе, но и тремя травмами в составе хозяев.

Если "Кайрат" в пятом туре проиграл в гостях "Копенгагену" (2:3), то "Олимпиакос" дома уступил "Реалу" (3:4). Встреча в Греции ознаменовалась не только покером Килиана Мбаппе, но и тремя травмами в составе хозяев.


Экс-игрок сборной Португалии может не сыграть с "Кайратом"?

Уже на 28-й минуте, при счёте 1:2, был заменён 30-летний португальский полузащитник Чикинью. Он же и стал автором первого гола в этом матче на восьмой минуте. К сожалению для "Олимпиакоса", Чикинью был не в состоянии доиграть встречу до конца.

"Сначала мы были удивлены, что ему пришлось уйти с поля так рано... Надеемся, что ничего серьёзного. Нечто подобное произошло с ним в Барселоне, и это оказалось несерьёзным. Надеемся, что и сейчас будет то же самое", - сказал после игры тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар.

Месяц назад, в матче "Барселона" - "Олимпиакос", действительно был похожий эпизод. Чикинью попросил замену уже на 31-й минуте матча. В этом сезоне португалец выходил в старте в каждой игре общего этапа - на его счету гол и ассист.


Покинул поле из-за травмы и другой португальский футболист - 30-летний экс-вингер сборной Даниэл Поденсе (в 2020 году провёл единственную игру на международном уровне). На 71-й минуте он получил повреждение.

"Атакующий полузащитник ещё не забил ни одного гола в этом сезоне за "Олимпиакос" в Лиге чемпионов и надеется восстановиться до матча против "Кайрата" 9 декабря. Если он пропустит несколько матчей из-за травмы, Габриэл Стрефецца, вероятно, будет играть более важную роль в атаке греческой команды", - пишет сайт Rotowire.

Поденсе тоже выходил на поле с первых минут во всех пяти матчах общего этапа Лиги чемпионов. Но результативными действиями не отметился.


Также ближе к середине второго тайма тренерскому штабу пришлось оперативно менять 23-летнего итальянского защитника Лоренцо Пиролу. Пока неясно, насколько серьёзную травму получил игрок. Об этом нигде не сообщалось.

До игры с "Кайратом" ещё 12 дней. Возможно, что степень травмы не столь тяжёлая, и что итальянец успеет вернуться в строй.


Напомним, что потери в составе будут и у "Кайрата". Офри Арад и Дастан Сатпаев не помогут казахстанскому клубу в последнем матче календарного года.

Факты из Лиги чемпионов: Сатпаев сравнялся с Салахом, а у "Кайрата" есть тайное оружие

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 5 5 0 0 14-1 15
2 ПСЖ 5 4 0 1 19-8 12
3 Бавария 5 4 0 1 15-6 12
4 Интер 5 4 0 1 12-3 12
5 Реал М 5 4 0 1 12-5 12
6 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
7 Челси 5 3 1 1 12-6 10
8 Спортинг Л 5 3 1 1 11-5 10
9 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
10 Аталанта 5 3 1 1 6-5 10
11 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
12 Атлетико М 5 3 0 2 12-10 9
13 Ливерпуль 5 3 0 2 10-8 9
14 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
15 ПСВ Эйндховен 5 2 2 1 13-8 8
16 Тоттенхэм Хотспур 5 2 2 1 10-7 8
17 Байер 5 2 2 1 8-10 8
18 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
19 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
20 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
21 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
22 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
23 Монако ФК 5 1 3 1 6-8 6
24 Пафос 5 1 3 1 4-7 6
25 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
26 Брюгге 5 1 1 3 8-13 4
27 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
28 Копенгаген 5 1 1 3 7-14 4
29 Айнтрахт Фр 5 1 1 3 7-14 4
30 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
31 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
32 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
33 Олимпиакос 5 0 2 3 5-13 2
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 5 0 1 4 4-14 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

