Уразбахтин сделал неожиданное признание о Сатпаеве после матча ЛЧ

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин заявил, что игрок его команды Дастан Сатпаев специально получил жёлтую карточку в матче 5-го тура против "Копенгагена", чтобы пропустить следующую игру в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Копенгагене и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Тактическая жёлтая карточка

"Это было мое решение. Я попросил его специально получить жёлтую карточку. Он висел на двух жёлтых карточках, и я попросил его "почиститься". Это чисто тактическая жёлтая карточка. Как раз пропустит следующий матч и поедет на лечение. И спокойно будет готовиться к двум оставшимся матчам", - сказал Уразбахтин.

Отметим, что ранее у Сатпаева возникли проблемы с левым бедром, из-за чего он не смог принять участие в матчах сборной Казахстана.

Следующие матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов:

🔹 9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (20:30)

🔹 20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (20:30)

🔹 29 января: "Арсенал" - "Кайрат" (01:00)

