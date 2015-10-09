Названы лучший и худшие игроки "Кайрата" в матче Лиги чемпионов

Сайт Flashscore определил худших игроков "Кайрата" и лучшего в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с "Копенгагеном", передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Копенгагене и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Самые низкие оценки получили Еркин Тапалов и Александр Мрынский — по 5.8, а самую высокую — вышедший на замену Георгий Зария (8.2), который отдал результативную передачу на Олжаса Байбека, забившего второй гол.

Ранее в России отметили исторический подвиг "Кайрата" в Лиге чемпионов. А сэйв вратаря алматинского клуба Темирлана Анарбекова включили в число лучших в ЛЧ.

Следующие матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов:

🔹 9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (20:30)

🔹 20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (20:30)

🔹 29 января: "Арсенал" - "Кайрат" (01:00)

