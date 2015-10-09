Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 11:25
 

Сатпаев в шаге от исторического рекорда: он может всё изменить уже в январе!

Форвард "Кайрата" Дастан Сатпаев стал первым казахстанцем, который забил гол в главном турнире Лиги чемпионов. Теперь он находится в шаге от ещё одного исторического достижения. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом.

Форвард "Кайрата" Дастан Сатпаев стал первым казахстанцем, который забил гол в главном турнире Лиги чемпионов. Теперь он находится в шаге от ещё одного исторического достижения. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом.

Во вчерашней гостевой игре с "Копенгагеном" (2:3) 17-летний Сатпаев забил первый гол своей команды, при счётё 0:3 в пользу хозяев. На 81-й минуте его прессинг принёс результат и он воспользовался самоуверенностью вратаря датчан. 

Сатпаев - второй лучший бомбардир ЛЧ среди казахстанцев

Если суммировать статистику в отборочных турнирах и основе, то у Дастана уже четыре гола в 12 матчах Лиги чемпионов. В квалификации он забивал "Олимпии", КуПСу и "Словану", а на общем этапе огорчил "Копенгаген".

Четыре гола в Лиге чемпионов было и у других казахстанцев. Так, в десяти матчах четыре гола (все - в квалификации) забил Мурат Тлешев. В разные годы от него пострадали клубы из Грузии, Израиля и Исландии.

Ещё более яркая результативность в отборе Лиги чемпионов была у другого нападающего - Сергея Хижниченко. В историческом сезоне 2013/14 он забил четыре гола в шести матчах квалификации - по мячу БАТЭ и "Селтику" и два точных удара против "Скендербеу".


Теперь выше вундеркинда из "Кайрата" только один человек, и его он может обойти до достижения совершеннолетия! Из казахстанцев рекорд по сей день принадлежит Самату Смакову, который забил пять голов в 12 квалификационных матчах. 

По статистике он даже чуть результативнее Сатпаева. Однако Дастан почти половину матчей провёл на общем этапе, где уровень сопротивления выше в разы, а ещё у него меньше голов с пенальти. И всё это, не будем забывать, к 17 годам.


"Кайрату" осталось провести ещё три матча на общем этапе 2025/26, но у Сатпаева будет только две игры. Вчера он заработал третье предупреждение в турнире и был дисквалифицирован на следующую домашнюю встречу с "Олимпиакосом" (9 декабря). Зато в январских матчах с "Брюгге" (20 января) и лондонским "Арсеналом" (28 января) он должен быть доступен.

В тех матчах у него и будут самые яркие шансы побить очередной рекорд, ну или, как минимум, стать соавтором рекорда вместе со Смаковым.

Отметим, что в 2025 году Сатпаев провёл 41 матч за "Кайрат" во всех турнирах, забил 19 голов и сделал семь результативных передач. Также у него один гол в шести матчах за сборную Казахстана, а ещё одна игра за сборную U-21. В сумме в своём первом полноценном сезоне на взрослом уровне Сатпаев провёл 48 матчей, в которых выбил статистику 20+7.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 5 5 0 0 14-1 15
2 ПСЖ 5 4 0 1 19-8 12
3 Бавария 5 4 0 1 15-6 12
4 Интер 5 4 0 1 12-3 12
5 Реал М 5 4 0 1 12-5 12
6 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
7 Челси 5 3 1 1 12-6 10
8 Спортинг Л 5 3 1 1 11-5 10
9 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
10 Аталанта 5 3 1 1 6-5 10
11 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
12 Атлетико М 5 3 0 2 12-10 9
13 Ливерпуль 5 3 0 2 10-8 9
14 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
15 ПСВ Эйндховен 5 2 2 1 13-8 8
16 Тоттенхэм Хотспур 5 2 2 1 10-7 8
17 Байер 5 2 2 1 8-10 8
18 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
19 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
20 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
21 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
22 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
23 Монако ФК 5 1 3 1 6-8 6
24 Пафос 5 1 3 1 4-7 6
25 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
26 Брюгге 5 1 1 3 8-13 4
27 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
28 Копенгаген 5 1 1 3 7-14 4
29 Айнтрахт Фр 5 1 1 3 7-14 4
30 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
31 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
32 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
33 Олимпиакос 5 0 2 3 5-13 2
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 5 0 1 4 4-14 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

