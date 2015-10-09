Сатпаев в шаге от исторического рекорда: он может всё изменить уже в январе!

Форвард "Кайрата" Дастан Сатпаев стал первым казахстанцем, который забил гол в главном турнире Лиги чемпионов. Теперь он находится в шаге от ещё одного исторического достижения. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом.

Во вчерашней гостевой игре с "Копенгагеном" (2:3) 17-летний Сатпаев забил первый гол своей команды, при счётё 0:3 в пользу хозяев. На 81-й минуте его прессинг принёс результат и он воспользовался самоуверенностью вратаря датчан.

Сатпаев - второй лучший бомбардир ЛЧ среди казахстанцев

Если суммировать статистику в отборочных турнирах и основе, то у Дастана уже четыре гола в 12 матчах Лиги чемпионов. В квалификации он забивал "Олимпии", КуПСу и "Словану", а на общем этапе огорчил "Копенгаген".

Четыре гола в Лиге чемпионов было и у других казахстанцев. Так, в десяти матчах четыре гола (все - в квалификации) забил Мурат Тлешев. В разные годы от него пострадали клубы из Грузии, Израиля и Исландии.

Ещё более яркая результативность в отборе Лиги чемпионов была у другого нападающего - Сергея Хижниченко. В историческом сезоне 2013/14 он забил четыре гола в шести матчах квалификации - по мячу БАТЭ и "Селтику" и два точных удара против "Скендербеу".

Теперь выше вундеркинда из "Кайрата" только один человек, и его он может обойти до достижения совершеннолетия! Из казахстанцев рекорд по сей день принадлежит, который забил пять голов в 12 квалификационных матчах.

По статистике он даже чуть результативнее Сатпаева. Однако Дастан почти половину матчей провёл на общем этапе, где уровень сопротивления выше в разы, а ещё у него меньше голов с пенальти. И всё это, не будем забывать, к 17 годам.

"Кайрату" осталось провести ещё три матча на общем этапе 2025/26, но у Сатпаева будет только две игры. Вчера он заработал третье предупреждение в турнире и был дисквалифицирован на следующую домашнюю встречу с(9 декабря). Зато в январских матчах с(20 января) и лондонским "Арсеналом" (28 января) он должен быть доступен.

В тех матчах у него и будут самые яркие шансы побить очередной рекорд, ну или, как минимум, стать соавтором рекорда вместе со Смаковым.

Отметим, что в 2025 году Сатпаев провёл 41 матч за "Кайрат" во всех турнирах, забил 19 голов и сделал семь результативных передач. Также у него один гол в шести матчах за сборную Казахстана, а ещё одна игра за сборную U-21. В сумме в своём первом полноценном сезоне на взрослом уровне Сатпаев провёл 48 матчей, в которых выбил статистику 20+7.