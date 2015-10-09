"Кайрату" вынесли вердикт после пятого матча в Лиге чемпионов

Международный журналист Александр Троицкий высказался о матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов между датским "Копенгагеном" и алматинским "Кайратом", передают Vesti.kz.

"Копенгаген" одержал победу на своём поле со счётом 3:2.

Вряд ли выйдет в плей-офф ЛЧ

"К сожалению, "Кайрат" уступил "Копенгагену" и вряд ли выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

Датчане провели достаточно мощный матч. Точнее, казахстанцы позволили им это сделать. Да, удалось отыграть два мяча под конец, но это произошло из-за потери соперником концентрации. Тем не менее, "Кайрат" сумел реализовать этот "зевок" датчан. Наверное, можно было даже утащить ничью. Не срослось.

Винить алматинцев не в чем. Делают, что могут.

Касаемо шансов на выход в плей-офф, то отставание от зоны составляет аж 5 очков. Впереди еще три тура. И если в домашних играх с "Олимпиакосом" и "Брюгге" чисто теоретически можно взять 6 баллов, то в конце будет гостевой "Арсенал". И даже если обыграть и его, набрать 10 очков — и это совсем не гарантирует выход в следующий раунд. Напомню, что в прошлом сезоне в плей-офф с 11 баллами проползли "Ман Сити", "Спортинг" и "Брюгге", а вот загребскому "Динамо" тех же 11 очков не хватило.

Тем не менее, всякое бывает. Будем надеяться на лучшее и болеть за красивый футбол в исполнении "Кайрата", который и так прыгнул выше головы в этом году", - написал он в своём телеграм-канале.

Ранее в России отметили исторический подвиг "Кайрата" в Лиге чемпионов, а также были названы лучший и худшие игроки алматинского клуба в прошедшем матче в Копенгагене.

Следующие матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов:

🔹 9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (20:30)

🔹 20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (20:30)

🔹 29 января: "Арсенал" - "Кайрат" (01:00)