Клуб КПЛ решил не отдавать самого эффективного футболиста Казахстана

Бывший форвард сборной Казахстана Роман Муртазаев продолжит карьеру в семейском "Елимае", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В минувшем сезоне 32-летний футболист забил за команду семь голов и сделал одну результативную передачу в 25 играх КПЛ. Стоит отметить, что шесть мячей Муртазаев забил после выходов на замену во втором тайме.

По итогам КПЛ-2025 "Елимай" впервые в своей истории пробился в квалификацию еврокубков, где выступит будущим летом.

До "Елимая" Роман Муртазаев играл в родном "Шахтёре", а также в "Иртыше", "Астане", российской "Балтике" и "Тоболе". За сборную Казахстана провёл 25 игр и забил три гола.