Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 21:00
 

Клуб КПЛ решил не отдавать самого эффективного футболиста Казахстана

  Комментарии

Поделиться
Клуб КПЛ решил не отдавать самого эффективного футболиста Казахстана ©ФК "Елимай"

Бывший форвард сборной Казахстана Роман Муртазаев продолжит карьеру в семейском "Елимае", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Бывший форвард сборной Казахстана Роман Муртазаев продолжит карьеру в семейском "Елимае", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В минувшем сезоне 32-летний футболист забил за команду семь голов и сделал одну результативную передачу в 25 играх КПЛ. Стоит отметить, что шесть мячей Муртазаев забил после выходов на замену во втором тайме.

По итогам КПЛ-2025 "Елимай" впервые в своей истории пробился в квалификацию еврокубков, где выступит будущим летом.

До "Елимая" Роман Муртазаев играл в родном "Шахтёре", а также в "Иртыше", "Астане", российской "Балтике" и "Тоболе". За сборную Казахстана провёл 25 игр и забил три гола.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Реклама

Живи спортом!