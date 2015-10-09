Антигерой Лиги чемпионов: как Араухо вновь разозлил фанатов "Барселоны"

Центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо оказался в центре скандала после крупного поражения команды в Лиге чемпионов против "Челси" (0:3), сообщают Vesti.kz.

Уругваец получил две жёлтые карточки и был удалён на 44-й минуте лондонского матча. Игра в меньшинстве полностью выбила "сине-гранатовых" из колеи, и они пропустили ещё два гола.

По информации CatalunyaRadio, Араухо до сих пор переживает произошедшее и чувствует себя подавленным. Для уругвайца это уже не первый подобный эпизод — в прошлом он неоднократно становился объектом жёсткой критики фанатов. Удаление в поединке с "Челси" спровоцировало новую волну недовольства болельщиков.

В субботу команда Ханса-Дитера Флика попытается реабилитироваться на домашнем стадионе в матче Ла Лиги против "Алавеса".