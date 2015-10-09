Друг Ямаля рассказал, почему не перешел в "Барселону"

23-летний хавбек "Атлетика" из Бильбао Нико Уильямс объяснил, почему предпочёл остаться в клубе, несмотря на интерес со стороны "Барселоны", сообщают Vesti.kz.

"Атлетик" и Бильбао — это всё для меня. Выступление за этот клуб и этот город помогло мне понять ценность работы, скромности и семьи", — приводит слова Уильямса GQ Sports.

Ещё в 2025 году его агент вёл активные переговоры с каталонцами, однако в итоге в июле того же года Уильямс выбрал верность баскам и подписал новое соглашение с "Атлетиком", рассчитанное до 2035 года.

Не последнюю роль в его решении сыграло и то, что за клуб уже давно выступает его старший брат — 31-летний нападающий Иньяки Уильямс.

Напомним, что в июле Уильямс связал себя с "Атлетиком" долгосрочным соглашением до 2035 года, то есть сразу на десять сезонов. Его новый оклад составит около десяти миллионов евро ежегодно, и это без учета щедрой системы бонусов.

Отметим, что в "Барселоне" выступает Ламин Ямаль, который является другом Уильямса. Сообщается. что после отказа переходить в стан "сине-гранатовых" отношения между Ямалем и Уильямсом сошли к минимуму.