Футбол
Вчера 14:16
 

Ямаль лишился друга из-за отказа того перейти в "Барселону"

  Комментарии

Ямаль лишился друга из-за отказа того перейти в "Барселону" ©depositphotos.com/mrogowski_photography

Еще недавно Ламин Ямаль и Нико Уильямс выглядели как самые близкие друзья в сборной Испании, передают Vesti.kz

Их связывало все — от совместных сборов и матчей до отпусков и личных встреч. Но то, что казалось прочным, за несколько месяцев превратилось в холодную дистанцию.

Как пишет Madrid Barcelona, перелом наступил летом. Ямаль большую часть времени проводил в разъездах — рекламные кампании, мероприятия "Барселоны", отдых с семьей. Уильямс, напротив, предпочел тишину после продления контракта с "Атлетиком". Общение сошло на нет: звонки и встречи исчезли, как будто и не существовали.

Ключевым фактором стал и несостоявшийся переход Нико в "Барселону". Руководство клуба и лично Жоан Лапорта мечтали видеть его в паре с Ямалем, но форвард остался верен Бильбао. Для Ламина это стало ударом: он рассчитывал разделить с другом раздевалку "Камп Ноу".

Сегодня они поддерживают уважительные отношения в сборной, но уже без прежней теплоты. Та близость, которая раньше бросалась в глаза, ушла.


Напомним, что Нико Уильямс связал себя с "Атлетиком" долгосрочным соглашением до 2035 года, то есть сразу на десять сезонов. Его новый оклад составит около десяти миллионов евро ежегодно, и это без учета щедрой системы бонусов.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Атлетик 3 3 0 0 6-3 9
2 Реал М 3 3 0 0 6-1 9
3 Эспаньол 3 2 1 0 5-3 7
4 Вильярреал 3 2 1 0 8-1 7
5 Барселона 3 2 1 0 7-3 7
6 Хетафе 3 2 0 1 4-4 6
7 Эльче 3 1 2 0 4-2 5
8 Бетис 4 1 2 1 4-4 5
9 Валенсия 3 1 1 1 4-2 4
10 Райо Вальекано 3 1 1 1 4-3 4
11 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
12 Севилья 3 1 0 2 5-5 3
13 Реал Овьедо 3 1 0 2 1-5 3
14 Сельта 4 0 3 1 3-5 3
15 Осасуна 3 1 0 2 1-2 3
16 Атлетико М 3 0 2 1 3-4 2
17 Реал Сосьедад 3 0 2 1 3-4 2
18 Мальорка 3 0 1 2 2-6 1
19 Леванте 3 0 0 3 3-7 0
20 Жирона 3 0 0 3 1-10 0

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Болгария   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 23:45   •   не начат
Болгария
Болгария
- : -
Испания
Испания
Кто победит в основное время?
Болгария
Ничья
Испания
Проголосовало 220 человек

