Ямаль лишился друга из-за отказа того перейти в "Барселону"

Еще недавно Ламин Ямаль и Нико Уильямс выглядели как самые близкие друзья в сборной Испании, передают Vesti.kz.

Их связывало все — от совместных сборов и матчей до отпусков и личных встреч. Но то, что казалось прочным, за несколько месяцев превратилось в холодную дистанцию.

Как пишет Madrid Barcelona, перелом наступил летом. Ямаль большую часть времени проводил в разъездах — рекламные кампании, мероприятия "Барселоны", отдых с семьей. Уильямс, напротив, предпочел тишину после продления контракта с "Атлетиком". Общение сошло на нет: звонки и встречи исчезли, как будто и не существовали.

Ключевым фактором стал и несостоявшийся переход Нико в "Барселону". Руководство клуба и лично Жоан Лапорта мечтали видеть его в паре с Ямалем, но форвард остался верен Бильбао. Для Ламина это стало ударом: он рассчитывал разделить с другом раздевалку "Камп Ноу".

Сегодня они поддерживают уважительные отношения в сборной, но уже без прежней теплоты. Та близость, которая раньше бросалась в глаза, ушла.

Напомним, что Нико Уильямс связал себя с "Атлетиком" долгосрочным соглашением до 2035 года, то есть сразу на десять сезонов. Его новый оклад составит около десяти миллионов евро ежегодно, и это без учета щедрой системы бонусов.