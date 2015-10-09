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Друг Ямаля отказал "Барсе" ради "Атлетика" - зарплата и бонусы поражают

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Друг Ямаля отказал "Барсе" ради "Атлетика" - зарплата и бонусы поражают ©x.com/Athletic

Испанский вингер Нико Уильямс отказался от громкого перехода в "Барселону" и вместо этого выбрал верность родному клубу, сообщают Vesti.kz.

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Испанский вингер Нико Уильямс отказался от громкого перехода в "Барселону" и вместо этого выбрал верность родному клубу, сообщают Vesti.kz.

21-летний футболист продлил контракт с "Атлетиком" до лета 2035 года - сразу на десять сезонов, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, Уильямс теперь будет зарабатывать десять миллионов евро в год - и это без учета многочисленных бонусов. Его доход может значительно вырасти благодаря премиям за результативные действия, вызовы в сборную Испании и даже другим достижениям.

С 2026 года в контракте активируется опция выкупа в размере 100 миллионов евро. Это - своего рода страховка для "Атлетика" от посягательств топ-клубов, включая ту же "Барсу", которая этим летом всерьез претендовала на Нико.

Отметим, что в "Барселоне" выступает Ламин Ямаль, который является другом Уильямса.

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