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Испания
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"Барселона"? Друг Ямаля официально подписал контракт до 2035 года

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"Барселона"? Друг Ямаля официально подписал контракт до 2035 года ©Depositphotos.com/mrogowski_photography

Баскский "Атлетик" сохранил одного из самых ярких футболистов Ла Лиги - вингера сборной Испании Нико Уильямса, сообщают Vesti.kz.

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Баскский "Атлетик" сохранил одного из самых ярких футболистов Ла Лиги - вингера сборной Испании Нико Уильямса, сообщают Vesti.kz.

Клуб официально объявил о продлении контракта с 21-летним талантом до 30 июня 2035 года. Более того, сумма отступных за игрока теперь выросла более чем на 50 процентов - намек для всех охотников, включая "Барселону", которая активно вела игрока этим летом.

Уильямс считался одной из главных трансферных целей каталонцев, но "Атлетик" дал понять: звездное будущее Нико - в Бильбао, а не на "Камп Ноу", где выступает его друг Ламин Ямаль.

"Когда необходимо принимать решения, я руководствуюсь сердцем. Я там, где хочу быть, это мой дом", - заявил футболист.


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