"Барселона" определилась с новым трансфером после отказа Нико Уильямса

"Барселона" активно ищет нового вингера после того, как Нико Уильямс продлил контракт с "Атлетиком" из Бильбао, передают Vesti.kz.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, каталонцы планируют предпринять новую попытку подписать колумбийца Луиса Диаса из "Ливерпуля" в ближайшие дни или недели.

Ранее "Барселона" уже проявляла интерес к 27-летнему футболисту, но столкнулась с жесткой позицией "Ливерпуля" - англичане отказались вести переговоры как с каталонским клубом, так и с мюнхенской "Баварией". Поэтому сделка остается крайне сложной.

На фоне этого продолжается и история с Маркусом Рашфордом: по информации источника, нападающий "Манчестер Юнайтед" по-прежнему заинтересован в переходе в испанский гранд.

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