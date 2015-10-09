Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 16:10
 

"Барселона" определилась с новым трансфером после отказа Нико Уильямса

  Комментарии

Поделиться
"Барселона" определилась с новым трансфером после отказа Нико Уильямса ©ФК "Атлетик Бильбао"

"Барселона" активно ищет нового вингера после того, как Нико Уильямс продлил контракт с "Атлетиком" из Бильбао, передают Vesti.kz.

Поделиться

"Барселона" активно ищет нового вингера после того, как Нико Уильямс продлил контракт с "Атлетиком" из Бильбао, передают Vesti.kz.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, каталонцы планируют предпринять новую попытку подписать колумбийца Луиса Диаса из "Ливерпуля" в ближайшие дни или недели.


Ранее "Барселона" уже проявляла интерес к 27-летнему футболисту, но столкнулась с жесткой позицией "Ливерпуля" - англичане отказались вести переговоры как с каталонским клубом, так и с мюнхенской "Баварией". Поэтому сделка остается крайне сложной.

На фоне этого продолжается и история с Маркусом Рашфордом: по информации источника, нападающий "Манчестер Юнайтед" по-прежнему заинтересован в переходе в испанский гранд.

Звездный игрок "кинул" "Барселону" и Флика, чтобы играть с Роналду

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Актюбинская обл., Актобе   •   Тур 15, мужчины
5 июля 20:00   •   не начат
Актобе
Актобе
(Актобе)
- : -
Атырау
Атырау
(Атырау)
Кто победит в основное время?
Актобе
Ничья
Атырау
Проголосовало 18 человек

Реклама

Живи спортом!