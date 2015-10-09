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Звездный игрок "кинул" "Барселону" и Флика, чтобы играть с Роналду

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Звездный игрок "кинул" "Барселону" и Флика, чтобы играть с Роналду ©ФК "Барселона"

Звездный вингер, ранее близкий к переходу в "Барселону", отказался от соглашения с каталонским клубом и договоренности Ханси Фликом, предпочтя трансфер в Саудовскую Аравию, передают Vesti.kz.

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Звездный вингер, ранее близкий к переходу в "Барселону", отказался от соглашения с каталонским клубом и договоренности Ханси Фликом, предпочтя трансфер в Саудовскую Аравию, передают Vesti.kz.

Активное лето для "Барсы"

Летняя трансферная кампания "Барселоны" под руководством Ханси Флика складывается успешно - клуб уже практически оформил переход Нико Уильямса, анонсировал трансфер Жоана Гарсии, а также ведет переговоры с Маркусом Рэшфордом. Однако не все планы удается реализовать: один из игроков, которого каталонцы считали практически своим, в последний момент отвернулся от клуба.

Луис Диас отказался от перехода к Флику

Как сообщает E-noticies, колумбийский вингер "Ливерпуля" Луис Диас, ранее давший согласие на переход в "Барсу", неожиданно отказался от сделки и выбрал предложение клуба из Саудовской Аравии - "Аль-Насра", где будет играть вместе с Криштиану Роналду.


Такой поворот событий в Испании уже окрестили "предательством" - игрок подвел Флика и отказался от проекта "Барселоны", отдав предпочтение более выгодному контракту и возможности выступать рядом с легендой футбола.

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