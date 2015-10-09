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Звезда "Реала" не сработался с Алонсо. Перес дал приказ на его продажу

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Звезда "Реала" не сработался с Алонсо. Перес дал приказ на его продажу ©ФК "Реал Мадрид"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес начал работу над трансфером испанского полузащитника Дани Себальоса, передают Vesti.kz.

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Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес начал работу над трансфером испанского полузащитника Дани Себальоса, передают Vesti.kz.

Новый главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо не видит полузащитника в своей системе и уже дал понять руководству клуба, что игрок не входит в его планы на сезон. По информации Don Balon, Себальос не соответствует уровню физической, технической и тактической подготовки, который требует Алонсо от своей команды.


Президент клуба Флорентино Перес поддержал решение наставника и уже дал распоряжение начать работу над трансфером игрока. К "Реалу" обратились несколько клубов из Ла Лиги и АПЛ. Приоритетным вариантом считается продажа за сумму в районе 10–-5 миллионов евро, но также рассматривается аренда с обязательным выкупом.

Мадридцы не намерены держать в команде недовольных своей ролью игроков. По данным из окружения Себальоса, он также не прочь покинуть клуб в поисках игрового времени и стабильности.

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