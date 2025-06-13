"Это иногда ощутимо". Месси признался, что его выматывает в американском футболе

Лионель Месси поделился впечатлениями от перелtтов и длительных поездок по США в рамках сезона. По словам аргентинца, путешествия по огромной стране одна из главных особенностей американского футбола, к которой пришлось адаптироваться, сообщают Vesti.kz.
"Это правда, что на клубном чемпионате мира мы выполнили не так много поездок. Мы сыграли два матча в Майами и две игры в Атланте. Поездки были короткими.
Но правда в том, что в США переезды длительные, и в ходе сезона мы много путешествуем. В Ванкувер и Лос-Анджелес лететь семь часов. Это иногда ощутимо.
Чувствуется усталость от множества матчей подряд, но я всегда рад быть в игре и получать удовольствие от того, что мне нравится.
Стараюсь всегда помогать команде", – цитирует Месси DSports.
54’ I BEEEEHHHHH 🐐🗣️ GOLAZO DEL MEJOR DE TODOS LM1️⃣0️⃣#MIAvPOR [2-1] pic.twitter.com/sNCXZLU0Gw— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 19, 2025
Напомним, Месси с 2023 года выступает за "Интер Майами". В карьере аргентинца также были испанская "Барселона" и французский ПСЖ.
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