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Клубный чемпионат мира 2025
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"Это иногда ощутимо". Месси признался, что его выматывает в американском футболе

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"Это иногда ощутимо". Месси признался, что его выматывает в американском футболе ©x.com/InterMiamiCF

Лионель Месси поделился впечатлениями от перелtтов и длительных поездок по США в рамках сезона. По словам аргентинца, путешествия по огромной стране  одна из главных особенностей американского футбола, к которой пришлось адаптироваться, сообщают Vesti.kz.

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Лионель Месси поделился впечатлениями от перелtтов и длительных поездок по США в рамках сезона. По словам аргентинца, путешествия по огромной стране  одна из главных особенностей американского футбола, к которой пришлось адаптироваться, сообщают Vesti.kz.

"Это правда, что на клубном чемпионате мира мы выполнили не так много поездок. Мы сыграли два матча в Майами и две игры в Атланте. Поездки были короткими.

Но правда в том, что в США переезды длительные, и в ходе сезона мы много путешествуем. В Ванкувер и Лос-Анджелес лететь семь часов. Это иногда ощутимо.

Чувствуется усталость от множества матчей подряд, но я всегда рад быть в игре и получать удовольствие от того, что мне нравится.

Стараюсь всегда помогать команде", – цитирует Месси DSports.

Напомним, Месси с 2023 года выступает за "Интер Майами". В карьере аргентинца также были испанская "Барселона" и французский ПСЖ.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/8 финала, мужчины
2 июля 00:00   •   не начат
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