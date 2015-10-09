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"Он как Месси, Роналду и Марадона". Анчелотти раскрыл тайну Винисиуса

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"Он как Месси, Роналду и Марадона". Анчелотти раскрыл тайну Винисиуса ©x.com/realmadrid

Бывший ассистент Карло Анчелотти, Давиде Анчелотти, поделился своим мнением о Винисиусе Жуниоре - одном из самых ярких игроков мадридского "Реала" и сборной Бразилии, сообщают Vesti.kz.

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Бывший ассистент Карло Анчелотти, Давиде Анчелотти, поделился своим мнением о Винисиусе Жуниоре - одном из самых ярких игроков мадридского "Реала" и сборной Бразилии, сообщают Vesti.kz.

По словам тренера, харизматичному вингеру иногда просто необходимо оказаться в центре скандала - так он будто бы играет с удвоенной мотивацией.

"Винисиус помогал нам побеждать. Он забил два гола в двух финалах Лиги чемпионов, например. Он помог нам одержать много побед, и лично я очень ему благодарен.

Но футболисты топ-уровня иной раз нуждаются в скандалах. Некоторые с этим справляются так, как это делали Месси и Марадона. А некоторые идут на конфликт, как Криштиану Роналду. Однако вне поля Винисиус совсем другой. Это человек с большим сердцем", - приводит слова Анчелотти-младшего Directvsports.

В прошлом сезоне Винисиус провел 55 матчей, забил 22 гола и отдал 19 результативных передач. Его вклад в успехи "сливочных" сложно переоценить - не зря Transfermarkt оценивает бразильца в колоссальные 170 миллионов евро.

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