Роналду обратился к первому клубу. Известна причина

Криштиану Роналду не забыл, с чего все начиналось. В день 119-летия лиссабонского "Спортинга" звездный нападающий отправил теплое послание клубу, где началась его великая карьера, сообщают Vesti.kz.

Именно в академии "львов" Роналду сделал первые шаги в профессиональном футболе.

"119 лет гордости Португалии. Поздравляю, мой "Спортинг"! – написал Роналду в социальных сетях.

С тех пор прошло более двух десятилетий. Летом 2003-го он перешел в "Манчестер Юнайтед" и вскоре стал мировой суперзвездой.

Сейчас 40-летний ветеран продолжает блистать - недавно он продлил контракт с саудовским "Аль-Хилялем" до 2027 года.