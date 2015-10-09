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Модрич близок к громкому переходу: клуб подтвердил переговоры

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Модрич близок к громкому переходу: клуб подтвердил переговоры ©Depositphotos/thenews2.com

Директор "Милана" Игли Таре подтвердил, что клуб действительно ведет переговоры с полузащитником "Реала" Лукой Модричем, передают Vesti.kz.

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Директор "Милана" Игли Таре подтвердил, что клуб действительно ведет переговоры с полузащитником "Реала" Лукой Модричем, передают Vesti.kz.

Сейчас хорват находится в расположении мадридского клуба, выступающего на клубном чемпионате мира в США.

"Мы готовы пригласить Луку Модрича, нам нужны новые лидеры. Он может стать ключевым игроком для нас. Лука спрашивал о нашей конкурентоспособности, о шансах побороться за титулы... Мы над этим работаем", - цитирует его инсайдер Фабрицио Романо.

Если переход состоится, 39-летний Модрич станет одним из самых опытных игроков в составе "Милана". Ранее сообщалось, что "Реал" может не продлить контракт с полузащитником.

Модрич представляет "Реал" с 2012 года. До этого играл за английский "Тоттенхэм", хорватские "Интер" (Запрешич), "Динамо" (Загреб) и боснийский "Зриньски". В 2018 году хорват стал обладателем "Золотого мяча".

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