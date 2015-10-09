Алонсо попросил "Реал" купить суперзвезду после ухода бразильского таланта

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо обратился к руководству клуба с просьбой подписать звездного полузащитника в случае продажи Родриго, передают Vesti.kz.

По данным Don Balon, баскский специалист считает, что уход бразильца может принести клубу значительную прибыль, которую стоит направить на усиление центральной линии.

Главной целью Алонсо стал испанец Родри Эрнандес - опорный полузащитник "Манчестер Сити" и действующий обладатель "Золотого мяча". Наставник уверен, что именно Родри способен стать ключевым элементом в построении его команды: благодаря тактическому интеллекту, физическим данным и умению задавать темп игре.

Хотя контракт испанца с "Сити" рассчитан до 2027 года, переговоры о продлении пока не увенчались успехом. Это дает "Реалу" надежду на возможный трансфер. К тому же сообщается, что Родри не против возвращения в родной Мадрид. Впрочем, сделка вряд ли состоится раньше следующего лета - тогда до конца контракта у футболиста останется один год, и его цена может снизиться.

Полученные от продажи Родриго средства в "Реале" планируют сохранить для этого трансфера и использовать на следующем рынке.