Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 16:55
 

Алонсо попросил "Реал" купить суперзвезду после ухода бразильского таланта

  Комментарии

Поделиться
Алонсо попросил "Реал" купить суперзвезду после ухода бразильского таланта ©ФК "Реал Мадрид"

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо обратился к руководству клуба с просьбой подписать звездного полузащитника в случае продажи Родриго, передают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо обратился к руководству клуба с просьбой подписать звездного полузащитника в случае продажи Родриго, передают Vesti.kz.

По данным Don Balon, баскский специалист считает, что уход бразильца может принести клубу значительную прибыль, которую стоит направить на усиление центральной линии.

Главной целью Алонсо стал испанец Родри Эрнандес - опорный полузащитник "Манчестер Сити" и действующий обладатель "Золотого мяча". Наставник уверен, что именно Родри способен стать ключевым элементом в построении его команды: благодаря тактическому интеллекту, физическим данным и умению задавать темп игре.


Хотя контракт испанца с "Сити" рассчитан до 2027 года, переговоры о продлении пока не увенчались успехом. Это дает "Реалу" надежду на возможный трансфер. К тому же сообщается, что Родри не против возвращения в родной Мадрид. Впрочем, сделка вряд ли состоится раньше следующего лета - тогда до конца контракта у футболиста останется один год, и его цена может снизиться.

Полученные от продажи Родриго средства в "Реале" планируют сохранить для этого трансфера и использовать на следующем рынке.

Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига   •   Казахстан, Актюбинская обл., Актобе   •   Тур 11, мужчины
26 июня 17:00   •   не начат
Актобе-М
Актобе-М
(Актобе)
- : -
Каспий
Каспий
(Актау)
Кто победит в основное время?
Актобе-М
Ничья
Каспий
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!