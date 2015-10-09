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"Барселона" готова забрать у "Реала" звезду, которого выгоняет Алонсо

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"Барселона" готова забрать у "Реала" звезду, которого выгоняет Алонсо ©ФК "Барселона"

Руководство "Барселоны" внимательно следит за ситуацией вокруг бразильского вингера мадридского "Реала" Родриго, передают Vesti.kz.

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Руководство "Барселоны" внимательно следит за ситуацией вокруг бразильского вингера мадридского "Реала" Родриго, передают Vesti.kz.

"Барса" готова к сенсационному трансферу

"Сине-гранатовые" не исключают возможности попытаться подписать футболиста, которого новый тренер мадридцев Хаби Алонсо готов отпустить. В столице Каталонии, по информации Carpetasfcb, считают Родриго игроком, способным усилить атаку, и не упустят шанс, если появится реальная возможность оформить трансфер.


Родриго не сработался с Алонсо

С приходом Хаби Алонсо в "Реал" начались первые серьезные кадровые решения. Как сообщалось ранее, Родриго не входит в планы нового наставника. Бразилец не смог вписаться в игровую философию тренера, а его нестабильные выступления только усилили сомнения штаба.


Каталонцы намерены разрывать трансферный рынок

При этом "Барселона" уже близка к подписанию Нико Уильямса из "Атлетика". Вингер согласовал контракт на шесть лет, отклонив более выгодные предложения от клубов Англии и Германии. Однако в каталонском клубе подчеркивают, что работа по усилению атаки не завершена, и любые изменения в составе главного конкурента могут открыть новые возможности для трансферного рынка.

Ранее стало известно: "Барселоне" готовы предложить 150 миллионов за кандидата на "Золотой мяч". Добавим также, что бывший футболист "Барселоны" раскритиковал 17-летнего вингера "сине-гранатовых" Ламина Ямаля.

Игроку "Барселоны" "отдали" "Золотой мяч". Это не Ямаль

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