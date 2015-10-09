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Назван самый высокооплачиваемый игрок МЛС: на каком месте Месси?

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Назван самый высокооплачиваемый игрок МЛС: на каком месте Месси? ©x.com/InterMiamiCF

Лионель Месси из "Интер Майами" уверенно возглавил список самых дорогих футболистов МЛС в 2025 году, сообщают Vesti.kz.

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Лионель Месси из "Интер Майами" уверенно возглавил список самых дорогих футболистов МЛС в 2025 году, сообщают Vesti.kz.

Ассоциация игроков лиги (MLSPA) опубликовала свежие данные по зарплатам, и аргентинец уже второй год подряд остается недосягаемым лидером.

В отчете указаны как базовые оклады, так и среднегодовая гарантированная компенсация - она включает не только зарплату, но и подписные, а также гарантированные бонусы, действующие на протяжении всего контракта. Впрочем, бонусы за результативность в этот расчет не входят.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков МЛС выглядит следующим образом:

  1. Лионель Месси ("Интер Майами"), гарантированная компенсация - 20,4 млн долларов;
  2. Лоренцо Инсинье ("Торонто") - 15,4 млн долларов;
  3. Серджи Бускетс ("Интер Майами") - 8,8 млн долларов;
  4. Мигель Альмирон ("Атланта Юнайтед") - 7,9 млн долларов;
  5. Ирвинг Лосано ("Сан-Диего") - 7,6 млн долларов;
  6. Федерико Бернардески ("Торонто") - 6,3 млн долларов;
  7. Эмиль Форсберг ("Нью-Йорк Ред Буллс") - 6,03 млн долларов;
  8. Жорди Альба ("Интер Майами") - 6 млн долларов;
  9. Рики Пуч ("Лос-Анджелес Гэлакси") - 5,8 млн долларов;
  10. Жонатан Бамба ("Чикаго Файр") - 5,6 млн долларов.


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