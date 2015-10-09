Назван самый высокооплачиваемый игрок МЛС: на каком месте Месси?

Лионель Месси из "Интер Майами" уверенно возглавил список самых дорогих футболистов МЛС в 2025 году, сообщают Vesti.kz.

Ассоциация игроков лиги (MLSPA) опубликовала свежие данные по зарплатам, и аргентинец уже второй год подряд остается недосягаемым лидером.

В отчете указаны как базовые оклады, так и среднегодовая гарантированная компенсация - она включает не только зарплату, но и подписные, а также гарантированные бонусы, действующие на протяжении всего контракта. Впрочем, бонусы за результативность в этот расчет не входят.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков МЛС выглядит следующим образом: