"Барселона" согласовала трансфер нового Неймара: ему 22 и стоит 70 миллионов

"Барселона" приблизилась к долгожданному усилению атаки - каталонский гранд согласовал личный контракт с вингером "Атлетика" и сборной Испании Нико Уильямсом, передают Vesti.kz.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, 22-летний игрок подписал шестилетнее соглашение до лета 2031 года с зарплатой в районе 7-8 миллионов евро в год после уплаты налогов.

Сумма перехода Уильямса в Барсу

Теперь "Барсе" предстоит завершить переговоры с "Атлетиком" по финансовым условиям трансфера. Отступные за Уильямса составляют 58 миллионов евро, но, трансферная стоимость игрока составляет 70 миллионов евро.

Сага вокруг перехода флангового нападающего длится уже больше года. Еще летом 2024 года каталонцы активно интересовались Уильямсом, но тогда сделка сорвалась. Теперь же, когда клуб более стабилен в финансовом плане, а спортивное руководство активно выстраивает новую команду под Ханси Флика, вопрос его подписания стал приоритетом.

Новый Неймар?

Фанаты "Барсы" надеются, что с приходом Нико наконец-то удастся закрыть проблему на левом фланге атаки - с момента ухода Неймара в ПСЖ в 2017 году ни один игрок не смог занять эту позицию стабильно и с прежней эффективностью.

Француз Усман Дембеле не оправдал надежд, а бразилец Флиппе Коутиньо и вовсе стал одним из главных трансферных провалов клуба в XXI веке. Сейчас левый фланг часто отдают Рафинье Диасу, но это не его профильная позиция - бразилец чаще тяготеет к центру, где может выступать в роли десятки. На правом фланге же безальтернативно блистает 17-летний Ламин Ямал.

Статистика Уильямса в минувшем сезоне

Теперь у "Барселоны" есть шанс вернуть баланс и мощь на обоих краях нападения. Нико Уильямс, с его скоростью, дриблингом и умением обострять, уже зарекомендовал себя как один из лучших вингеров Ла Лиги и стал ключевым игроком сборной Испании на Евро-2024.

В минувшем сезоне 22-летний вингер провел 48 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативных передач.

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