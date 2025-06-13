Мбаппе госпитализировали в США: подробности

Мадридский "Реал" официально прокомментировал состояние французского нападающего Килиана Мбаппе, передают Vesti.kz.
Мбаппе выбыл
"Наш игрок Килиан Мбаппе находится в остром состоянии гастроэнтерита и был госпитализирован для проведения различных обследований и назначения соответствующего лечения", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Ранее сообщалось, что Мбаппе пропустил первую предматчевую тренировку команды в США из-за высокой температуры. Позже он не попал в заявку на дебютный матч "Реала" на клубном чемпионате мира против "Аль-Хиляля", который завершился неожиданной ничьей.
Положение в группе H после первого тура:
Следующие матчи в группе:
Клубный Чемпионат Мира 2025 • США • Групповой этап, мужчины
21 июня 06:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Бавария
Ничья
Бока Хуниорс
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