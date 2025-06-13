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Мбаппе госпитализировали в США: подробности

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Мбаппе госпитализировали в США: подробности ©ФК "Реал"

Мадридский "Реал" официально прокомментировал состояние французского нападающего Килиана Мбаппе, передают Vesti.kz.

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Мадридский "Реал" официально прокомментировал состояние французского нападающего Килиана Мбаппе, передают Vesti.kz.

Мбаппе выбыл

"Наш игрок Килиан Мбаппе находится в остром состоянии гастроэнтерита и был госпитализирован для проведения различных обследований и назначения соответствующего лечения", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее сообщалось, что Мбаппе пропустил первую предматчевую тренировку команды в США из-за высокой температуры. Позже он не попал в заявку на дебютный матч "Реала" на клубном чемпионате мира против "Аль-Хиляля", который завершился неожиданной ничьей.

Положение в группе H после первого тура:

  • "Зальцбург" - 3 очка;
  • "Реал" - 1;
  • "Аль-Хиляль" - 1;
  • "Пачука" - 0.

    • Следующие матчи в группе:

  • 22 июня: "Реал" - "Пачука";
  • 23 июня: "Зальцбург" - "Аль-Хиляль".

    • Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
    21 июня 06:00   •   не начат
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