Гол-красавец Месси решил судьбу матча клубного ЧМ-2025

Американский "Интер Майами" одержал первую победу на клубном чемпионате мира, который проходит в США, сообщают Vesti.kz.
Встреча второго тура группы A против португальского "Порту" прошла на "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте.
Португальцы первыми открыли счет, выйдя вперед на восьмой минуте. Пенальти реализовал Самуэль Агехова.
В дебюте второго тайма Теласко Сеговия (47-я минута) сравнял счет.
А победу клубу из МЛС принес Лионель Месси, исполнивший на 54-й минуте красивейший удар со штрафного.
Inter Miami 2-1 FC Porto #FIFACWC— 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 𝐃𝐀𝐘! (@TodayMatchHD) June 20, 2025
Segovia 47', Messi 54'- Omorodion 8' (p)pic.twitter.com/0vE9BCl8U5
Таким образом, "Интер Майами" после ничьей в первом туре с египетским "Аль-Ахли" (0:0) сумел набрать три очка.
В последнем туре, 24 июня, американский клуб сыграет с бразильским "Палмейрасом".
MIAMI WINS 💗🖤 +3️⃣ @FIFACWC— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 19, 2025
Every Game. Free. https://t.co/joEA8fhifl pic.twitter.com/AcltpHTlW9
"Палмейрас" накануне обыграл "Аль-Ахли" со счетом 2:0.
Турнирное положение группы A:
- "Палмейрас" (Бразилия) - 4 очка;
- "Интер Майами" (США) - 4 очка;
- "Порту" (Португалия) - 1 очко;
- "Аль-Ахли" (Египет) - 1 очко.
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