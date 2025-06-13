Гол-красавец Месси решил судьбу матча клубного ЧМ-2025

Американский "Интер Майами" одержал первую победу на клубном чемпионате мира, который проходит в США, сообщают Vesti.kz.

Встреча второго тура группы A против португальского "Порту" прошла на "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте.

Португальцы первыми открыли счет, выйдя вперед на восьмой минуте. Пенальти реализовал Самуэль Агехова.

В дебюте второго тайма Теласко Сеговия (47-я минута) сравнял счет.

А победу клубу из МЛС принес Лионель Месси, исполнивший на 54-й минуте красивейший удар со штрафного.

Inter Miami 2-1 FC Porto #FIFACWC

Segovia 47', Messi 54'- Omorodion 8' (p)pic.twitter.com/0vE9BCl8U5 — 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 𝐃𝐀𝐘! (@TodayMatchHD) June 20, 2025

Таким образом, "Интер Майами" после ничьей в первом туре с египетским "Аль-Ахли" (0:0) сумел набрать три очка.

В последнем туре, 24 июня, американский клуб сыграет с бразильским "Палмейрасом".

"Палмейрас" накануне обыграл "Аль-Ахли" со счетом 2:0.

Турнирное положение группы A: