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Клубный чемпионат мира 2025
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Гол-красавец Месси решил судьбу матча клубного ЧМ-2025

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Гол-красавец Месси решил судьбу матча клубного ЧМ-2025 ©x.com/InterMiamiCF

Американский "Интер Майами" одержал первую победу на клубном чемпионате мира, который проходит в США, сообщают Vesti.kz.

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Американский "Интер Майами" одержал первую победу на клубном чемпионате мира, который проходит в США, сообщают Vesti.kz.

Встреча второго тура группы A против португальского "Порту" прошла на "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте.

Португальцы первыми открыли счет, выйдя вперед на восьмой минуте. Пенальти реализовал Самуэль Агехова.

В дебюте второго тайма Теласко Сеговия (47-я минута) сравнял счет.

А победу клубу из МЛС принес Лионель Месси, исполнивший на 54-й минуте красивейший удар со штрафного.

Таким образом, "Интер Майами" после ничьей в первом туре с египетским "Аль-Ахли" (0:0) сумел набрать три очка.

В последнем туре, 24 июня, американский клуб сыграет с бразильским "Палмейрасом".

"Палмейрас" накануне обыграл "Аль-Ахли" со счетом 2:0.

Турнирное положение группы A:

  • "Палмейрас" (Бразилия) - 4 очка;
  • "Интер Майами" (США) - 4 очка;
  • "Порту" (Португалия) - 1 очко;
  • "Аль-Ахли" (Египет) - 1 очко.
Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
22 июня 06:00   •   не начат
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