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Клубный чемпионат мира 2025
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Болезнь Мбаппе и госпитализация: в "Реале" сделали заявление

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Болезнь Мбаппе и госпитализация: в "Реале" сделали заявление ©x.com/realmadrid

Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе покинул больницу и снова в расположении команды, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "сливочных".

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Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе покинул больницу и снова в расположении команды, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "сливочных".

Француз продолжит индивидуальную программу восстановления после гастроэнтерита и постепенно включится в тренировочный процесс.

В первом матче, Мбаппе не принял участия в матче клубного чемпионата мира против "Аль-Хиляля" (1:1), наблюдая за игрой со стороны.

Ранее сообщалось, что Мбаппе находится в остром состоянии гастроэнтерита и был госпитализирован.

Напомним, в первом матче группы H "Реал" сыграл вничью с саудовским "Аль-Хилялем" - 1:1.

Положение в группе H после первого тура:

  • "Зальцбург" - 3 очка;
  • "Реал" - 1;
  • "Аль-Хиляль" - 1;
  • "Пачука" - 0.

Следующие матчи в группе:

  • 22 июня: "Реал" - "Пачука";
  • 23 июня: "Зальцбург" - "Аль-Хиляль".
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