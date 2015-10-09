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Салаху "отдали" "Золотой мяч" и объяснили почему

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Салаху "отдали" "Золотой мяч" и объяснили почему ©Depositphotos/[email protected]

Защитник "Ливерпуля" Константинос Цимикас вступился за Мохамеда Салаха в гонке за "Золотой мяч"‑ 2025, сообщают Vesti.kz. По его мнению, никто не провел сезон ярче египтянина.

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Защитник "Ливерпуля" Константинос Цимикас вступился за Мохамеда Салаха в гонке за "Золотой мяч"‑ 2025, сообщают Vesti.kz. По его мнению, никто не провел сезон ярче египтянина.

"Мо заслуживает эту награду как никто другой. То, что его игнорировали в прошлые годы - это несправедливо. Возможно, дело в доминировании "Реала" и "Барселоны", а возможно, в том, что он представляет Египет.

К сожалению, с национальной командой у него меньше возможностей добиться признания. Мы выиграли чемпионат, он стал лучшим и по голам, и по ассистам. 47 результативных действий в Премьер-лиге - это что-то невероятное.

И все же его не включали даже в топ-30 - это абсурд. В этом году у него не должно быть конкурентов", - сказал Цимикас в интервью Sport24.gr.

Салах в кампании 2024/25 выдал невероятную статистику - 34 гола и 23 ассиста в 52 матчах. 57 результативных действий говорят сами за себя. Египтянин был лидером и мотором "Ливерпуля" весь сезон - и Цимикас уверен, что это должно быть отмечено на самом высоком уровне.


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