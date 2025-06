Громкой сенсацией обернулся матч ПСЖ на клубном ЧМ-2025

Французский "Пари Сен-Жермен" уступил бразильскому "Ботафого" в матче клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.

Встреча второго тура группы B, состоявшаяся на стадионе "Роуз Боул" в Пасадене завершилась победой "Ботафого" со счетом 1:0.

Единственный гол на 36-й минуте забил Игор Жезус.

⌛️ Defeat against Botafogo in this second Club World Cup match.



Next stop: Seattle for qualification to the round of 16.



LET’S GO PARIS 🔴🔵#PSGBOT 0-1 I #FIFACWC pic.twitter.com/V1swQzNyxb