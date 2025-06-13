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Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 08:15
 

Громкой сенсацией обернулся матч ПСЖ на клубном ЧМ-2025

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Громкой сенсацией обернулся матч ПСЖ на клубном ЧМ-2025 ©x.com/PSG

Французский "Пари Сен-Жермен" уступил бразильскому "Ботафого" в матче клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.

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Французский "Пари Сен-Жермен" уступил бразильскому "Ботафого" в матче клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.

Встреча второго тура группы B, состоявшаяся на стадионе "Роуз Боул" в Пасадене завершилась победой "Ботафого" со счетом 1:0.

Единственный гол на 36-й минуте забил Игор Жезус.

Отметим, что для бразильцев это вторая победа на турнире. В первом туре "Ботафого" обыграл американский "Сиэтл Саундерс" - 2:1.

ПСЖ, выступающий в США в ранге действующего победителя Лиги чемпионов разгромил мадридский "Атлетико" - 4:0.

В последнем туре, в ночь с 23 на 24 июня, ПСЖ сыграет с "Сиэтл Саундерс". "Атлетико" в это же время сыграет с "Ботафого".

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
22 июня 03:00   •   не начат
Флуминенсе
Флуминенсе
(Рио-де-Жанейро)
- : -
Ульсан Хендэ
Ульсан Хендэ
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