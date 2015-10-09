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Европейский клуб переманивает Аймбетова солидным бонусом

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Европейский клуб переманивает Аймбетова солидным бонусом ©КФФ

Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов может продолжить карьеру в чемпионате Турции, передают Vesti.kz.

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Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов может продолжить карьеру в чемпионате Турции, передают Vesti.kz.

Как сообщает BorodAbata.kz, интерес к игроку проявляет клуб "Газиантеп", выступающий в местной Суперлиге.

По информации источника, команда из южного города готова усилить атаку за счет Аймбетова и рассматривает возможность подписания игрока на правах свободного агента. Более того, "Газиантеп" готов предложить форварду солидный подписной бонус.

Контракт казахстанца с клубом "Адана Демирспор" истекает в конце июня, и игрок может сменить команду без выплаты трансферной суммы. В случае перехода Аймбетов продолжит выступать в высшем дивизионе Турции: в прошедшем сезоне его потенциальный новый клуб занял 14-е место в турнирной таблице, тогда как "Адана" неожиданно покинула лигу, набрав лишь два очка.

За все время в составе "Аданы" Аймбетов провел 37 матчей и забил шесть голов.

Ранее сообщалось об интересе к казахстанцу со стороны самарских "Крыльев Советов", подробности - тут.

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