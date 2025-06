Рыбакина сотворила камбэк и встретится с первой ракеткой мира

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№11) обыграла чешку Катерину Синякову (№74) во втором круге турнира категории WTA 500 в Берлине, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5). При этом казахстанка уступала в пером сете 2:4, а во втором - 1:3. Несмотря на это, переломила ход игры и сотворила победный камбэк.

Соперницы провели на корте 1 час 44 минуты. Синякова сделала один эйс и допустила две двойные ошибки, в то время как Рыбакина выполнила две подачи навылет и совершила столько же двойных ошибок.

A meet up with the World No.1 awaits! 🔥



Rybakina defeats Siniakova in straight sets 6-4, 7-6(5) and books her ticket into the quarterfinals. Where she will face Sabalenka next. #BTO pic.twitter.com/DkbkWNsyay