Рыбакина сделала заявление о волевой победе и матче с Соболенко ©

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№11 WTA) пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Берлине, уверенно обыграв чешку Катерину Синякову (№74), передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу Рыбакиной. По ходу первого сета Елена уступала 2:4, а во втором - 1:3, однако сумела переломить ход игры и одержать волевую победу.

- Это был тяжелый матч. Я немного испытывала трудности с подачей, поэтому матч получился сложнее, чем ожидалось. Но я рада, что смогла выиграть в двух сетах. Спасибо всем, кто пришел и поддержал нас, - заявила Рыбакина после встречи.

В следующем раунде теннисистку из Казахстана ждет матч против первой ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко. Их очное противостояние станет уже одиннадцатым в карьере.

- Мы обе играем агрессивно. Думаю, ни одна из нас не любит защищаться. Так что матч, скорее всего, снова будет зрелищным, - отметила Рыбакина.

На данный момент Соболенко ведет в личных встречах со счетом 6:4, однако Рыбакина выиграла четыре из последних шести матчей между ними.

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