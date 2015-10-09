Камбэк Рыбакиной получил высокую оценку

Популярный X-аккаунт The Tennis Letter отреагировал на волевую победу первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной (№11 WTA) над чешкой Катериной Синяковой (№74) во втором круге турнира WTA 500 в Берлине, передают Vesti.kz.
Рыбакина сотворила камбэк и встретится с первой ракеткой мира
"Рыбакина обыграла Синякову - 6:4, 7:6 (5).
▪ Проигрывала 2:4 в первом сете.
▪ Проигрывала 1:3 во втором.
Елена пробилась в четвертьфинал, где сыграет с Соболенко.
Это был не самый чистый матч, но она снова находит способы побеждать стабильно.
▪ Второй четвертьфинал в Берлине
▪ 10 побед в последних 12 матчах
Возвращается к победным привычкам", - говорится в публикации.
В четвертьфинале Рыбакина встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь), которая ранее одолела швейцарку Ребеку Машарову - 6:2, 7:6 (8:6).
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