Камбэк Рыбакиной получил высокую оценку

Популярный X-аккаунт The Tennis Letter отреагировал на волевую победу первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной (№11 WTA) над чешкой Катериной Синяковой (№74) во втором круге турнира WTA 500 в Берлине, передают Vesti.kz.

Рыбакина сотворила камбэк и встретится с первой ракеткой мира

"Рыбакина обыграла Синякову - 6:4, 7:6 (5).

▪ Проигрывала 2:4 в первом сете.

▪ Проигрывала 1:3 во втором.

Елена пробилась в четвертьфинал, где сыграет с Соболенко.

Это был не самый чистый матч, но она снова находит способы побеждать стабильно.

▪ Второй четвертьфинал в Берлине

▪ 10 побед в последних 12 матчах

Возвращается к победным привычкам", - говорится в публикации.