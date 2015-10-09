Лучший теннисист Казахстана сотворил крупнейшую сенсацию в карьере

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№45) оформил самую громкую победу в профессиональной карьере. Во втором раунде соревнований АТР 500 в Галле (Германия) он переиграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера (№1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча между Бубликом и Синнером продолжалась 2 часа и 4 минуты. Она заверишлась волевой победой казахстанца со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

В этой встрече 28-летний Александр выполнил 15 эйсов при шести двойных ошибках, а также реализовал два из шести брейк-поинта. Что касается 23-летнего Синнера, то у него на счету шесть подач навылет при трех двойных ошибках, а также всего лишь один реализованный брейк-поинт из девяти попыток.

Счет личных встреч между теннисистами стал 4:2 - впереди все еще Янник. Однако Бублик взял у итальянца реванш за недавнее поражение в четвертьфинале. Также Александр впервые в жизни обыграл первую ракетку мира.

Добавим, что в 2023 году Бублик уже становился чемпионом турнира в Галле. В четвертьфинале соревнований казахстанец сыграет с чехом Томашем Махачем (№23).

Несколько дней назад на нашем YouTube-канале вышло новое интервью с Бубликом: