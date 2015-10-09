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ATP
Вчера 21:09
 

Разгромом с "баранкой" обернулся матч Бублика c первой ракеткой за полуфинал Ролан Гаррос

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Разгромом с "баранкой" обернулся матч Бублика c первой ракеткой за полуфинал Ролан Гаррос ©rolandgarros.com

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик не смог выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) в мужском одиночном разряде, передают Vesti.kz.

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Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик не смог выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) в мужском одиночном разряде, передают Vesti.kz.

В 1/4 финала турнира Бублик, занимающий 62-е место в рейтинге ATP, встречался с первой ракеткой мира Янником Синнером из Италии. 

В первой партии казахстанец сумел взять всего один гейм (1:6). Во втором сете уже Синнер был роли отыгрывающего, но он сумел выиграть - 7:5.

В третьей партии итальянец повесил сопернику "баранку" (6:0) и довел матч до победы. Теннисисты провели на корте час и 50 минут.

Таким образом, счет в очном противостоянии стал 4-1 в пользу Синнера.

За выход в финал Ролан Гаррос-2025 Синнер сыграет с сильнейшим из пары Александр Зверев (Германия, №3) - Новак Джокович (Сербия, №6).

Турнир Большого шлема "Ролан Гаррос" - 2025   •   Франция, Париж   •   1/4 финала, мужчины
Вчера 19:20   •   закончен
3:0
Кто победит в основное время?
Синнер

30%

Ничья

7%

Бублик

63%

Проголосовало 136 человек

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