Бублик сделал признание после крупнейшего фурора в карьере

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№45) громко заявил о себе на турнире в Галле (Германия), выбив с турнира первую ракетку мира Янника Синнера - 3:6, 6:3, 6:4. После сенсационного триумфа на траве Бублик не скрывал эмоций, сообщают Vesti.kz.

Bublik on becoming first man besides Carlos Alcaraz to beat Jannik Sinner since last August



“What just happened? That was incredible. After the first 25 minutes, how did you turn it around?”



Bublik: “I don’t know. I kept serving. I tried to be clutch. I tried to get back… pic.twitter.com/s2JJwUnben