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Матч с Рыбакиной назвали одним из самых захватывающих в теннисе

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Матч с Рыбакиной назвали одним из самых захватывающих в теннисе ©wtatennis.com

Популярный теннисный X-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал предстоящий четвертьфинальный матч между первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной (№11 WTA) и лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко (№1) на турнире категории WTA 500 в Берлине, передают Vesti.kz.

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Популярный теннисный X-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал предстоящий четвертьфинальный матч между первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной (№11 WTA) и лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко (№1) на турнире категории WTA 500 в Берлине, передают Vesti.kz.

Матч запланирован на 20 июня.

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"Елена Рыбакина и Арина Соболенко встретятся в четвертьфинале Берлина. Арина ведет в личных встречах 6:4, но Елена выиграла четыре из последних шести матчей. Единственный матч на траве состоялся в 2021 году - тогда победила Арина.

Две из лучших по мощи ударов.
Две из лучших подающих на планете.
Одно из самых захватывающих противостояний в теннисе.

"Рыбаленко", часть 11. Кто победит?", - говорится в публикации.

Матч между Рыбакиной и Соболенко станет уже 11-м в истории их противостояний и обещает быть одним из главных украшений травяного сезона.

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