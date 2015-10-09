Дастан Сатпаев ворвался в топ самых дорогих талантов мира

Авторитетный портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков европейских лиг в возрасте до 17 лет и представил список самых ценных юных футболистов, передают Vesti.kz.
Единственным представителем Казахстана в топ-30 стал 16-летний нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев, оцененный в 1,8 миллиона евро. Он занял 27-е место в рейтинге.
Тройка лидеров рейтинга:
Если учитывать только футболистов, которым еще не исполнилось 17 лет, то в рейтинге Transfermarkt выше казахстанца оказались лишь двое игроков:
Сатпаев показывает впечатляющие результаты в казахстанской премьер-лиге. В текущем сезоне он сыграл 13 матчей, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. На данный момент Дастан лидирует в гонке бомбардиров КПЛ, опережая нападающего "Астаны" Марина Томасова (семь голов).
Контракт с "Челси"
Напомним, в феврале 2025 года лондонский "Челси" официально объявил о подписании контракта с Сатпаевым. Согласно договоренности, он присоединится к английскому клубу летом 2026 года, когда ему исполнится 18 лет. До того времени талантливый форвард продолжит выступать за "Кайрат", где уже считается одним из ключевых игроков атаки.
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