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Дастан Сатпаев ворвался в топ самых дорогих талантов мира

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Дастан Сатпаев ворвался в топ самых дорогих талантов мира ©ФК "Кайрат"

Авторитетный портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков европейских лиг в возрасте до 17 лет и представил список самых ценных юных футболистов, передают Vesti.kz.

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Авторитетный портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков европейских лиг в возрасте до 17 лет и представил список самых ценных юных футболистов, передают Vesti.kz.

Единственным представителем Казахстана в топ-30 стал 16-летний нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев, оцененный в 1,8 миллиона евро. Он занял 27-е место в рейтинге.

Тройка лидеров рейтинга:

  • Ламин Ямаль ("Барселона") - 200 миллионов евро
  • Франко Мастантуоно ("Реал") - 30 миллионов евро
  • Аюб Буадди ("Лилль") - 28 миллионов евро

    • Если учитывать только футболистов, которым еще не исполнилось 17 лет, то в рейтинге Transfermarkt выше казахстанца оказались лишь двое игроков:

  • Хильберто Мора ("Тихуана", Мексика) - 3 миллиона евро
  • Натан Де Кат ("Андерлехт", Бельгия) - 2,5 миллиона евро
  • Дастан Сатпаев ("Кайрат", Казахстан) - 1,8 миллиона евро

    • Сатпаев показывает впечатляющие результаты в казахстанской премьер-лиге. В текущем сезоне он сыграл 13 матчей, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. На данный момент Дастан лидирует в гонке бомбардиров КПЛ, опережая нападающего "Астаны" Марина Томасова (семь голов).

    Контракт с "Челси"

    Напомним, в феврале 2025 года лондонский "Челси" официально объявил о подписании контракта с Сатпаевым. Согласно договоренности, он присоединится к английскому клубу летом 2026 года, когда ему исполнится 18 лет. До того времени талантливый форвард продолжит выступать за "Кайрат", где уже считается одним из ключевых игроков атаки.

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