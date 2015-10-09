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"Кайрат" оформил трансфер перед Лигой чемпионов

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"Кайрат" оформил трансфер перед Лигой чемпионов ©ФК "Кайрат"

Футбольный клуб "Кайрат" объявил о соглашении с чешской "Викторией" Пльзень по аренде бразильского нападающего Рикардо Вианы Фильо, известного как Рикардиньо. Соглашение рассчитано на один год, передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Кайрат" объявил о соглашении с чешской "Викторией" Пльзень по аренде бразильского нападающего Рикардо Вианы Фильо, известного как Рикардиньо. Соглашение рассчитано на один год, передают Vesti.kz.

Краткая справка о новичке:

  • Возраст: 24 года
  • Позиция: нападающий / вингер
  • Рост: 180 см
  • Вес: 74 кг

    • Рикардиньо родом из бразильского штата Сан-Паулу и является воспитанником одноименного клуба. Профессиональную карьеру он начал в "Гремио", после чего успел поиграть за "Атлетико Гоияниенсе" в родной Бразилии и португальский "Маритиму".

    Наиболее ярко футболист проявил себя в составе болгарского "Левски", куда перешел в начале 2023 года. За столичный клуб он провел 56 матчей, в которых отметился 20 голами и восемью результативными передачами.

    В 2024 году Рикардиньо подписал контракт с "Викторией" Пльзень и успел сыграть в групповом этапе Лиги Европы УЕФА. Первую часть 2025 года форвард провел в аренде в израильском клубе "Маккаби" Хайфа, где провел 11 матчей и забил один гол.


    Определился первый соперник "Кайрата" в Лиге чемпионов

    Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

    Участник И В Н П М О
    1 Астана 13 9 3 1 28-12 30
    2 Кайрат 13 8 3 2 28-12 27
    3 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
    4 Тобол 11 7 3 1 20-7 24
    5 Окжетпес 12 6 2 4 19-19 20
    6 Елимай 12 5 3 4 14-10 18
    7 Ордабасы 11 4 4 3 13-11 16
    8 Кызылжар 12 3 5 4 14-16 14
    9 Кайсар 13 2 6 5 12-22 12
    10 Туран 12 3 2 7 11-15 11
    11 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
    12 Женис 12 1 7 4 9-12 10
    13 Жетысу 12 1 7 4 9-17 10
    14 Атырау 14 1 1 12 9-33 4

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