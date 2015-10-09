Ямаль остановил продажу важного игрока "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес может остаться в команде благодаря поддержке партнеров, передают Vesti.kz.

Как сообщает El Nacional, Ламин Ямаль лично обратился к президенту клуба Жоану Лапорте и спортивному руководству с просьбой не продавать молодого игрока. Его позицию разделяют и другие лидеры команды - Педри, Гави и Бальде, которые также выразили поддержку Фермину.

Интерес со стороны Европы и Ближнего Востока

Фермином заинтересовались клубы из Англии и Саудовской Аравии. После удачного сезона-2024/25 он привлек внимание своим универсализмом и стабильной игрой. Некоторые предложения уже рассматриваются, но в раздевалке уверены, что Фермин - важный элемент нового проекта "Барсы".

Уважение на поле и за его пределами

Лопес заслужил уважение партнеров не только игрой, но и поведением вне поля. Его отношения с молодыми игроками, особенно с Ямалем, и самоотдача делают его одним из неофициальных лидеров команды. Главный тренер Ханси Флик также дал понять, что рассчитывает на Фермина.

Продажа возможна только за крупную сумму

Руководство клуба, в лице Жоана Лапорты, дало понять: Фермин не продается, если только не поступит предложение свыше 70 миллионов евро. Несмотря на финансовые нужды, "Барса" не хочет разрушать костяк молодой команды. Сам футболист не просил о трансфере и хочет закрепиться в основе.