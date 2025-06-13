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Клубный чемпионат мира 2025
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Модрич вмешался в конфликт игроков "Реала" в раздевалке

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Модрич вмешался в конфликт игроков "Реала" в раздевалке ©instagram.com/realmadrid

Мадридский "Реал" начал клубный чемпионат мира с неожиданной ничьей против "Аль-Хиляля" (1:1), передают Vesti.kz.

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Мадридский "Реал" начал клубный чемпионат мира с неожиданной ничьей против "Аль-Хиляля" (1:1), передают Vesti.kz.

Саудовская команда сравняла счет после спорного пенальти, когда защитник Рауль Асенсио схватил соперника в штрафной, несмотря на отсутствие прямой угрозы. Голкипер Тибо Куртуа раскритиковал партнера сразу после игры, назвав нарушение "очень глупым". Это заявление вызвало резкую реакцию Асенсио.

Модрич выступил миротворцем

Спор между игроками продолжился в раздевалке. По информации Don Balon, капитан команды Лука Модрич был вынужден вмешаться, чтобы остановить нарастающий конфликт. Он развел футболистов и постарался сгладить напряженность, не обвиняя напрямую ни одного из них. Асенсио же ответил Куртуа, что вратарь мог бы и отбить тот пенальти, если считает его фатальной ошибкой.

Асенсио теряет поддержку

Как утверждают источники, некоторые футболисты "Реала" недовольны уровнем игры Асенсио. По их мнению, клуб играет в меньшинстве, когда он на поле. Ряд игроков уже донесли свои сомнения до руководства, полагая, что защитник не соответствует уровню мадридского клуба.

Положение в группе H после первого тура:

  • "Зальцбург" - 3 очка;
  • "Реал" - 1;
  • "Аль-Хиляль" - 1;
  • "Пачука" - 0.

    • Следующие матчи в группе:

  • 22 июня: "Реал" - "Пачука";
  • 23 июня: "Зальцбург" - "Аль-Хиляль".

    • Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
    20 июня 00:00   •   не начат
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