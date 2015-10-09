Тренер ПСЖ раскритиковал "Золотой мяч" и назвал своего фаворита

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике поделился мнением о "Золотом мяче" накануне матча против "Ботафого" на клубном чемпионате мира, который проходит в США, передают Vesti.kz.

Наставник парижан подчеркнул, что индивидуальные награды не стоят выше командного духа, но при этом выделил Усмана Дембеле как своего фаворита.

- Мне все равно на "Золотой мяч". Индивидуальные награды меня не волнуют. Простите, но мой любимый игрок на данный момент - это Усман Дембеле, - приводит его слова RMC Sport.

Несмотря на пропуск старта клубного чемпионата мира, Дембеле остается ключевой фигурой для ПСЖ, отметившийся ярким началом 2025 года и вкладом в победу в Лиге чемпионов. Тренер также отметил других игроков, достойных номинации, среди которых Витинья, Ашраф Хакими, Фабиан Руис, Маркиньос, Вильян Пачо и Нуно Мендеш.

- Каждый выбирает своего фаворита. Для меня - это Усман. Но и Витинья мог бы выиграть. И другие тоже. В итоге мне даже не интересно, кто голосует. Это неважно, - добавил Луис Энрике.

- Я верю в силу команды. Это важно объяснять молодым, которые часто думают об индивидуальных целях. Футбол - это командный спорт. Умение страдать вместе и радоваться вместе важнее любого приза. То, что демонстрирует наша команда, - намного ценнее "Золотого мяча", - резюмировал испанец.

Он также подчеркнул, что делает ставку на командную игру, а не на индивидуальности:

Дембеле в минувшем сезоне Лиги 1 провел 29 матчей, забил 21 гол и отдал шесть результативных передач.