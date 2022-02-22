Стал известен новый главный тренер "Кайрата"

АФК "Кайрат" определился с кандидатурой нового главного тренера после отставки испанского специалиста Марлона Веласко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алматинский клуб со следующего сезона возглавит бразильский тренер Алемао. 47-летний специалист ранее работал на родине, возглавляя такие клубы как "Прайя" и "Кампо Моурао". В 2023 году выигрывал Кубок Бразилии.

Отметим, что руководство "Кайрата" ранее приняло решение разорвать контракт с Марлоном Веласко в ходе полуфинальной серии чемпионата Казахстана с "Атырау". Позже это решение объяснил президент алматинцев Кайрат Оразбеков.

На данный момент исполняющим обязанности главного тренера "Кайрата" является спортивный директор клуба Густаво. Под его руководством команда проведет финальную серию матчей против "Семея" в борьбе за титул чемпиона страны. Первые матчи состоятся 23-24 июня в Семее.

Напомним, что Веласко возглавлял "Кайрат" с лета 2023 года. За этот период клуб дошел до финала Лиги чемпионов, но не выиграл ни одного значимого трофея.