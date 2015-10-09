Лапорта перекрыл кислород звезде "Барселоны" и пригрозил отстранением

С возвращением Жоана Лапорты на пост президента "Барселоны" в клубе ужесточился подход к контрактной политике. Теперь приоритетом стало не желание футболистов, а стратегия самого клуба, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, игрокам с истекающими контрактами недвусмысленно дают понять: не продлеваешь - прощай. Особенно это касается тех, кто зарабатывает больше всех.

Эта политика уже стала причиной напряженности в отношениях с рядом игроков, включая Френки де Йонга. Несмотря на важную роль голландца в планах главного тренера Ханси Флика, клуб устал от затянувшихся переговоров и чрезмерных финансовых требований.

Сезон - мимо, если не продлит соглашение

Контракт Де Йонга с "Барселоной" истекает летом 2026 года, но уже сейчас клуб требует подписать новое соглашение сроком минимум на два года. В противном случае полузащитника ждет банальное "отправление на трибуну" - и это не пустое предупреждение.

"Барселона" не желает больше "кормить" игроков, которые хотят доиграть контракт и уйти свободными агентами. Эта установка, по словам испанской прессы, была доведена до всех в команде.

Резкое снижение зарплаты

Клуб предлагает Де Йонгу продление, но на существенно менее выгодных условиях. Зарплата в 10 миллионов евро "чистыми", которую он получал ранее, больше не рассматривается. Условия новой сделки оказались настолько скромными, что сам игрок и его окружение пока отказываются принимать их.

Несмотря на взаимный интерес в продолжении сотрудничества, стороны далеки от согласия. Если компромисс не будет найден, Флик, как сообщается, готов задействовать молодых Марка Берналя и Марка Касадо в центре поля.

Вывод

Френки де Йонг рискует провести сезон вне игры, если не согласится на условия клуба. Лапорта дал понять: сентиментов не будет. Политика "жесткой руки" теперь - норма для "Барселоны".