Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Дзюдо
Сегодня 16:10
 

Чемпион мира сорвал сенсацию в схватке с Казахстаном

  Комментарии (1)

Поделиться
Чемпион мира сорвал сенсацию в схватке с Казахстаном ©ДРС

Сегодня на чемпионате мира по дзюдо 2025 года в Будапеште (Венгрия) от Казахстана выступил Ерасыл Кажыбаев, передают Vesti.kz.

Поделиться
1

Сегодня на чемпионате мира по дзюдо 2025 года в Будапеште (Венгрия) от Казахстана выступил Ерасыл Кажыбаев, передают Vesti.kz.

В первой же схватке в весовой категории свыше 100 килограммов он проиграл иппоном Ким Мин Джону из Южной Кореи. Таким образом, Ерасылу не удалось сотворить сенсацию.

Ким Мин Джон - серебряный призер Олимпийских игр-2024 и чемпион мира-2024. Также в его активе три бронзы чемпионатов мира (2018, 2019, 2022) и Азии (2019, 2024, 2025), бронза Азиатских игр (2022) и серебро чемпионата Азии (2021).

Кажыбаев - чемпион Азии-2017, бронзовый призер чемпионатов мира (2016) и Азии (2016), серебряный призер Кубка мира-2017 и Азиатских игр-2018.

Чемпионат мира Казахстан завершает с одной медалью в личных соревнованиях - серебром Абибы Абужакыновой (до 48 кг), завоеванным в первый день турнира.

Завтра сборная Казахстана примет участие в командных соревнованиях.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
20 июня 23:00   •   не начат
Фламенго
Фламенго
(Рио-де-Жанейро)
- : -
Челси
Челси
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Фламенго
Ничья
Челси
Проголосовало 119 человек

Реклама

Живи спортом!