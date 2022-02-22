"Готовим сюрприз". Президент "Кайрата" сделал заявление о новом тренере

АФК "Кайрат" неожиданно принял решение об отставке главного тренера Марлона Веласко по ходу плей-офф чемпионата Казахстана. Президент алматинского клуба Кайрат Оразбеков в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, с чем связан подобный шаг и кто возглавит команду в следующем сезоне.

- Кайрат Айтмолдаевич, в ходе полуфинальной серии с "Атырау" главный тренер Марлон Веласко был освобожден от своей должности. С чем связано такое решение?

- Свой пост покинул не только он, но и весь тренерский штаб. Ответ очень прост - официально контракт Веласко завершился 1 июня, после переговоров с агентом тренера мы решили произвести разрыв соглашения. Думаю, это достаточно исчерпывающий ответ.

- Решение выглядит достаточно радикальным, ведь оно принято в разгар плей-офф и борьбы за титул.

- Это непростое решение, но и нельзя назвать его спонтанным. У нас в клубе есть опытный спортивный директор Густаво, у него отличный стаж работы в ведущих клубах мира, я полностью ему доверяю ему и своей команде. Ребята настоящие профессионалы и достойно защитят честь клуба, даже в такой ситуации.

- Вероятны ли изменения с точки зрения структуры и наполнения игры при Густаво?

- Густаво занял пост исполняющего обязанности достаточно неожиданно для него и команды. И у него ограничено время для каких-либо глобальных изменений, стиль игры изменить в данный момент невозможно, но повысить бойцовские качества команды Густаво способен, ведь он сам не раз боролся за титулы, он знает что такой кайратовский дух и уже сейчас он повлиял на команду в этом смысле.

- Если говорить о будущем, есть ли уже выбранный круг кандидатов на пост главного тренера?

- Главный тренер уже выбран. Это станет большим сюрпризом для наших болельщиков и он будет объявлен сразу после завершения нынешнего чемпионата Казахстана.

Напомним, что "Кайрат" в полуфинальной серии чемпионата Казахстана обыграл "Атырау". В другой паре "Семей" превзошел "Актобе". Во второй сезон кряду "Кайрат" и "Семей" сыграют в финале и разыграют титул чемпиона страны.