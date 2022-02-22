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Клубный футзал
Вчера 22:23
 

Драматичный гол в концовке определил финалиста плей-офф с участием "Кайрата"

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Драматичный гол в концовке определил финалиста плей-офф с участием "Кайрата" ©instagram.com/afckairat

Алматинский "Кайрат" стал вторым финалистом плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

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Алматинский "Кайрат" стал вторым финалистом плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

В полуфинальной серии до трех побед "Кайрат" обыграл "Атырау" со счетом 3-1.

Четвертая игра прошла в Атырау и завершилась победой гостей - 2:1. Уже на 2-й минуте счет открыл Биржан Оразов. Однако спустя минуту тот же Оразов срезал мяч в собственные ворота, позволив хозяевам отыграться.

Победный гол алматинцы забили на 35-й минуте - отличился Жахангир Рашит.


Таким образом, в финале плей-офф встретятся "Кайрат" и "Семей", а "Актобе" и "Атырау" разыграют бронзовые медали.

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